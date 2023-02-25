Американка Рози Бреннен жёстко упала по ходу скиатлона на ЧМ-2023, потеряв лыжу

Американская лыжница Рози Бреннен жёстко упала по ходу скиатлона на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). При падении у спортсменки далеко отлетела лыжа. Рози пришлось некоторый отрезок дистанции пройти с лыжей в руке, пока ей не дали другую. Возглавляет гонку финка Кертту Нисканен.

Напомним, мужчины уже разыграли медали в скиатлоне. Чемпионом мира стал норвежец Симон Хегстад Крюгер, серебряным призёром Йоханнес Клебо, бронзовым — ещё один норвежец Шюр Рёте.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.