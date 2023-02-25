Массовый завал произошёл по ходу женского скиатлона на ЧМ-2023. Упало не менее 5 лыжниц

Массовый завал с участием не менее десяти лыжниц произошёл в скиатлоне на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

Видео доступно в телеграм-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Напомним, мужчины уже разыграли медали в скиатлоне. Чемпионом мира стал норвежец Симон Хегстад Крюгер, серебряным призёром Йоханнес Клебо, бронзовым — ещё один норвежец Шюр Рёте.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.