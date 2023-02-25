Фото: лидировавшая Эбба Андерссон упала по ходу скиатлона на чемпионате мира — 2023

Чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Эбба Андерссон упала по ходу скиатлона на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения). Отметим, что, несмотря на падение, Эбба продолжила лидировать в гонке.

Напомним, мужчины уже разыграли медали в скиатлоне. Чемпионом мира стал норвежец Симон Хегстад Крюгер, серебряным призёром Йоханнес Клебо, бронзовым — ещё один норвежец Шюр Рёте.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.