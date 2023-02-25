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Шведка Эбба Андерссон уверено выиграла скиатлон на чемпионате мира — 2023, Карлссон — 2-я

Шведка Эбба Андерссон уверено выиграла скиатлон на чемпионате мира — 2023, Карлссон — 2-я
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В Планице (Словения) состоялся женский скиатлон в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта. Его победительницей стала чемпионка мира 2019 года в эстафете шведка Эбба Андерссон. Отметим, что по ходу гонки Андерссон упала, однако это не привело к смене лидера.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Скиатлон. Женщины, 2x7,5 км

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0 секунды.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.
4. Катарина Хеннинг (Германия) +53,30.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,30.
6. Криста Пярмякоски +1.22,10.
7. Ингвильд Флугстад Эстберг +1.23,90.
8. Анне Кьерсти Кальво +1.24,00.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км.
25 февраля 2023, суббота. 16:09 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
38:11.80
2
Фрида Карлссон
Швеция
+22.00
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+48.00
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