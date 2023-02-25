Эбба Андерссон — о золоте ЧМ: то, ради чего я так долго и упорно работала

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в скиатлоне в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).
«Едва ли я думаю, что это правда. Это то, ради чего я так долго и упорно работала. Трудно что-то говорить. Сейчас меня переполняют всевозможные эмоции. Победа очень много значит для меня», — приводит слова Андерссон Expressen.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Скиатлон. Женщины, 2x7,5 км
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0 секунды.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.
4. Катарина Хеннинг (Германия) +53,30.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,30.
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.22,10.
7. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +1.23,90.
- 25 февраля 2023
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