Эбба Андерссон — о золоте ЧМ: то, ради чего я так долго и упорно работала

Шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в скиатлоне в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

«Едва ли я думаю, что это правда. Это то, ради чего я так долго и упорно работала. Трудно что-то говорить. Сейчас меня переполняют всевозможные эмоции. Победа очень много значит для меня», — приводит слова Андерссон Expressen.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Скиатлон. Женщины, 2x7,5 км

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0 секунды.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.

4. Катарина Хеннинг (Германия) +53,30.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,30.

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.22,10.

7. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +1.23,90.