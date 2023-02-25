Норвежец Ярль Магнус Рийбер завоевал золото ЧМ в лыжном двоеборье

Призёр Олимпийских игр, норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер выиграл лыжное двоеборье (прыжки с трамплина + гонка преследования 10 км) в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

Лыжное двоеборье. Чемпионат мира, Планица.

HS-102 + Гонка преследования 10 км. Мужчины.

1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 24.36,3.

2. Юлиан Шмид (Германия) — 24.55,7.

3. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 24.57,3.

4. Винценц Гайгер (Германия) — 25.17,7.

5. Мануэль Файст (Германия) — 25.18,4.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.