Норвежец Ярль Магнус Рийбер завоевал золото ЧМ в лыжном двоеборье
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Призёр Олимпийских игр, норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер выиграл лыжное двоеборье (прыжки с трамплина + гонка преследования 10 км) в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).
Лыжное двоеборье. Чемпионат мира, Планица.
HS-102 + Гонка преследования 10 км. Мужчины.
1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 24.36,3.
2. Юлиан Шмид (Германия) — 24.55,7.
3. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) — 24.57,3.
4. Винценц Гайгер (Германия) — 25.17,7.
5. Мануэль Файст (Германия) — 25.18,4.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.
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