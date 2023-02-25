Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 25 февраля, медальный зачёт

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), в субботу, 25 февраля, были разыграны медали в лыжном двоеборье у мужчин, в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин и в индивидуальных прыжках у мужчин, а также в скиатлоне у женщин. Золото завоевали норвежец Ярль Магнус Рийбер, поляк Пётр Жила, женская сборная Германии и шведка Эбба Андерссон.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица, Словения

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-102

1. Пётр Жила (Польша) – 261,8.

2. Андреас Веллингер (Германия) – 259,2.

3. Карл Гайгер (Германия) – 257,7.

4. Штефан Крафт (Австрия) – 257,3.

5. Давид Кубацки (Польша) – 256,9.

6. Камиль Стох (Польша) – 256,3.

Женщины. Трамплин HS-102. Командные соревнования

1. Германия – 843,8.

2. Австрия – 831,1.

3. Норвегия – 828,6.

4. Словения – 819,1.

5. Япония — 804,2.

6. Канада – 705,2.

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2x7,5 км

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.

4. Катарина Хеннинг (Германия) +53,30.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,30.

6. Криста Пярмякоски +1.22,10.

7. Ингвильд Флугстад Эстберг +1.23,90.

8. Анне Кьерсти Кальво +1.24,00.

Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-102 + Гонка преследования, 10 км

1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 24.36,3.

2. Юлиан Шмид (Германия) — отставание 19,4

3. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) +21,0.

4. Винценц Гайгер (Германия) +41,4.

5. Мануэль Файст (Германия) +42,1.

Медальный зачёт после третьего дня соревнований

1. Норвегия – 10 медалей (4 золотых – 2 серебряных — 4 бронзовых).

2. Германия – 6 (2-3-1).

3. Швеция – 5 (2-2-1).

4. Польша – 1 (1-0-0).

5. Австрия – 3 (0-2-1).

6. Франция, Япония – 1 (0-0-1).