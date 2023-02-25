Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 25 февраля, медальный зачёт

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), в субботу, 25 февраля, были разыграны медали в лыжном двоеборье у мужчин, в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин и в индивидуальных прыжках у мужчин, а также в скиатлоне у женщин. Золото завоевали норвежец Ярль Магнус Рийбер, поляк Пётр Жила, женская сборная Германии и шведка Эбба Андерссон.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица, Словения
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-102
1. Пётр Жила (Польша) – 261,8.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 259,2.
3. Карл Гайгер (Германия) – 257,7.
4. Штефан Крафт (Австрия) – 257,3.
5. Давид Кубацки (Польша) – 256,9.
6. Камиль Стох (Польша) – 256,3.
Женщины. Трамплин HS-102. Командные соревнования
1. Германия – 843,8.
2. Австрия – 831,1.
3. Норвегия – 828,6.
4. Словения – 819,1.
5. Япония — 804,2.
6. Канада – 705,2.
Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2x7,5 км
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.
4. Катарина Хеннинг (Германия) +53,30.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,30.
6. Криста Пярмякоски +1.22,10.
7. Ингвильд Флугстад Эстберг +1.23,90.
8. Анне Кьерсти Кальво +1.24,00.
Лыжное двоеборье. Мужчины. HS-102 + Гонка преследования, 10 км
1. Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 24.36,3.
2. Юлиан Шмид (Германия) — отставание 19,4
3. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) +21,0.
4. Винценц Гайгер (Германия) +41,4.
5. Мануэль Файст (Германия) +42,1.
Медальный зачёт после третьего дня соревнований
1. Норвегия – 10 медалей (4 золотых – 2 серебряных — 4 бронзовых).
2. Германия – 6 (2-3-1).
3. Швеция – 5 (2-2-1).
4. Польша – 1 (1-0-0).
5. Австрия – 3 (0-2-1).
6. Франция, Япония – 1 (0-0-1).
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