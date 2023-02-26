Нортуг: больше всего хочу поблагодарить Голберга за провал в командном спринте на ЧМ-2013

Двукратный олимпийский чемпион, бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг поделился воспоминаниями о провале в командном спринте на чемпионате мира 2013 года, а также отметил, что без этой неудачи не смог бы завоевать золото в личной гонке на турнире.

Напомним, в 2013 году Нортуг выступал с Полом Голбергом в командном спринте на чемпионате мира. Тогда норвежская команда не смогла пробиться в финал, а победителями гонки стали российские лыжники Алексей Петухов и Никита Крюков.

«Я бы разражён и зол, накопил много агрессии, которую выплеснул в гонке на 15 км. Поэтому, несмотря на то, что это было давно, больше всего я хочу поблагодарить Пола за провал в командном спринте. Это дало мне мотивацию, благодаря которой я взял золото на том чемпионате мира.

Я уверен, если бы мы выиграли командный спринт, я бы был спокойнее в гонке на 15 км и не имел бы шансов на борьбу за победу. Я бы не смог выиграть без этого преимущества, полученного после убийственного старта турнира. Так что спасибо, Пол!" — приводит слова Нортуга TV2.