«Это был чёрный день». Голберг вспомнил провал на ЧМ-2013 в преддверии командного спринта

Норвежский лыжник Пол Голберг поделился воспоминаниями о провале в командном спринте на чемпионате мира — 2013.

Напомним, в 2013 году Голберг выступал с Петтером Нортугом в командном спринте на чемпионате мира. Тогда норвежская команда не смогла пробиться в финал, а победителями гонки стали российские лыжники Алексей Петухов и Никита Крюков. Сегодня, 26 февраля, Голберг выступит в командном спринте на ЧМ-2023 с Йоханнесом Клебо.

«Это было безумие, но благодаря той ситуации я вырос. Сейчас я не думаю о той гонке и не боюсь, что всё может повториться. Но ЧМ-2013 я никогда не забуду. Это было чертовски больно. Сейчас я чувствую себя более уверенным как человек и как лыжник.

Нет, мы с Клебо не говорили о произошедшем в 2013 году. Но если ему что-то интересно, он может меня об этом спросить. Это был чёрный день", — приводит слова Голберга VG.