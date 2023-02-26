Шведки Сундлинг и Рибом выиграли командный спринт на чемпионате мира — 2023

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг уверенно выиграли командный спринт на чемпионате мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).
Отметим, что Сундлинг защитила титул, завоёванный на ЧМ-2021 в Оберстдорфе (Германия). На тех соревнованиях Йонна выступала вместе с Майей Дальквист.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, женщины. Финал
1. Швеция (Эмма Рибом и Йонна Сундлинг) — 19.40,73.
2. Норвегия (Анне Кьерсти Кальво и Тириль Уднес Венг) — отставание 2,42.
3. США (Джессика Диггинс и Джулия Керн) +5,33.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
- 26 февраля 2023
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