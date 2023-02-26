Видеообзор победы шведок Рибом и Сундлинг в командном спринте на чемпионате мира

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг стали победительницами командного спринта, который проходил на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения). Вторыми к финишу пришли норвежки Анне Кьерсти Кальво и Тириль Уднес Венг. Бронзовые награды достались американкам Джессике Диггинс и Джулии Керн.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.
Права на видео принадлежат FIS. Видео доступно на канале FIS Cross Country.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, женщины. Финал
1. Швеция (Эмма Рибом и Йонна Сундлинг) — 19.40,73.
2. Норвегия (Анне Кьерсти Кальво и Тириль Уднес Венг) — отставание 2,42.
3. США (Джессика Диггинс и Джулия Керн) +5,33.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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