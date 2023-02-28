Вяльбе: Непряевой очень сложно дался командный спринт

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о состоянии лыжницы Натальи Непряевой, ставшей второй в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область).

«Непряевой очень сложно дался командный спринт. Кто смотрел, видели, сколько ей постоянно приходилось отыгрывать. Там была не совсем ровная команда. Но я уверена, что Наталья прекрасно пробежит эстафету, выйдет на тридцатку. В целом сегодня всё равно есть медаль, и она тоже, уверена, этому рада. Всё-таки она не вылетела куда-то за тридцатку. Безусловно, сильно расстраиваться не надо, тем более проиграла Степановой, что в этом году случалось не один раз», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 10 км, свободный стиль. Женщины.

1. Вероника Степанова (Камчатский край) — 28.24,6.

2. Наталья Непряева (Архангельская область) — отставание 24,6 секунды.

3. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +35,8.