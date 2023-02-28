Сноубордистка Надыршина завоевала два золота чемпионата России

На чемпионате России по сноуборду в Южно-Сахалинске завершились соревнования в параллельном и параллельном гигантском слаломе.
У женщин золотые медали сразу по обеим дисциплинам завоевала сноубордистка 2003 года рождения София Надыршина. В параллельном гигантском слаломе в финале она победила Полину Смоленцеву. Бронзовым призёром в указанной дисциплине стала Полина Каримова.
В параллельном слаломе Надыршина одолела в решающем заезде Ольгу Найдякину, а бронзу завоевала Милена Быкова.
У мужчин в параллельном гигантском слаломе первенствовал Андрей Соболев, в финале он обогнал Дмитрия Логинова. Бронзовую медаль получил Всеволод Мартынов.
Дмитрий Логинов, в свою очередь, завоевал золото в параллельном слаломе. Серебряным призёром стал Дмитрий Карлагачев, а бронзу взял Ярослав Степанко.
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