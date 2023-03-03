Норвежский врач ответил на утверждения, что лекарства от астмы равносильны допингу

Норвежский врач Уве Феранген высказался о том, может ли лекарство от астмы оказывать эффект допинга на организм спортсмена.

«Нет никаких оснований полагать, что спортсмены с диагнозом астма получают какой-либо дополнительный эффект повышения производительности от лекарства. У любого человека с проблемами с дыханием или диагнозом астма часто возникают тяжёлые периоды, при которых плохо работают лёгкие. Особенно это проявляется при холоде или сырости. Тогда дыхательная система работает не так, как у здорового человека. Для нормального функционирования этой системы нужно лечение», — приводит слова Ферангена VG.

Напомним, чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам проходит с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения).