Норвежский врач ответил на утверждения, что лекарства от астмы равносильны допингу
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Норвежский врач Уве Феранген высказался о том, может ли лекарство от астмы оказывать эффект допинга на организм спортсмена.
«Нет никаких оснований полагать, что спортсмены с диагнозом астма получают какой-либо дополнительный эффект повышения производительности от лекарства. У любого человека с проблемами с дыханием или диагнозом астма часто возникают тяжёлые периоды, при которых плохо работают лёгкие. Особенно это проявляется при холоде или сырости. Тогда дыхательная система работает не так, как у здорового человека. Для нормального функционирования этой системы нужно лечение», — приводит слова Ферангена VG.
Напомним, чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам проходит с 22 февраля по 5 марта в Планице (Словения).
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