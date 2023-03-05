Норвежский двоеборец Рийбер объяснил издёвки над соперниками во время гонки

Норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер, который завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения), объяснил, почему позволил себе поиздеваться над соперниками в гонке преследования на 10 км, проходившей после прыжков с большого трамплина.

Рийбер показал первый результат в прыжках и на дистанции выигрывал у соперников настолько много, что шёл прогулочным темпом, а потом и вовсе остановился. Норвежец приветствовал публику, кланялся и всё равно финишировал на минуту раньше соотечественника Йенса Луроса Офтебру, ставшего вторым.

«Сейчас я могу позволить себе это. Мне было очень приятно увидеть Йоханнеса Бё на Кубке мира по биатлону. Я позволил себе вдохновиться», — приводит слова Рийбера TV2.

Ранее Рийбер завоевал золото в личном двоеборье с прыжками на нормальном трамплине, а также одержал две победы в составе сборной Норвегии в командных соревнованиях – смешанных и мужских.