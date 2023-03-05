Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский двоеборец Рийбер объяснил издёвки над соперниками во время гонки

Норвежский двоеборец Рийбер объяснил издёвки над соперниками во время гонки
Комментарии

Норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер, который завоевал четыре золотые медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения), объяснил, почему позволил себе поиздеваться над соперниками в гонке преследования на 10 км, проходившей после прыжков с большого трамплина.

Рийбер показал первый результат в прыжках и на дистанции выигрывал у соперников настолько много, что шёл прогулочным темпом, а потом и вовсе остановился. Норвежец приветствовал публику, кланялся и всё равно финишировал на минуту раньше соотечественника Йенса Луроса Офтебру, ставшего вторым.

«Сейчас я могу позволить себе это. Мне было очень приятно увидеть Йоханнеса Бё на Кубке мира по биатлону. Я позволил себе вдохновиться», — приводит слова Рийбера TV2.

Ранее Рийбер завоевал золото в личном двоеборье с прыжками на нормальном трамплине, а также одержал две победы в составе сборной Норвегии в командных соревнованиях – смешанных и мужских.

Йоханнес Бё поиздевался над соперниками. Остановился на финише и всё равно выиграл минуту! Йоханнес Бё поиздевался над соперниками. Остановился на финише и всё равно выиграл минуту!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023