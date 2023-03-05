Лыжник Денис Спицов уступил Андрею Алипкину на финише Дёминского марафона

Рязанский лыжник Андрей Алипкин стал победителем гонки на 50 км свободным стилем в рамках Дёминского лыжного марафона. В финишном створе Алипкин сумел опередить олимпийского чемпиона Дениса Спицова, который специально приехал в Дёмино с соревнований «Чемпионские высоты». Третьим финишировал известный марафонец Рауль Шакирзянов.
Среди женщин победу одержала призёр первенства мира среди юниорок Елизавета Пантрина, на финише обыгравшая более опытных Ларису Рясину и Светлану Заборскую.
Лыжные гонки. Дёминский марафон. Рыбинск
Мужчины. 50 км. Свободный стиль
1. Андрей Алипкин — 2:01.11.
2. Денис Спицов — 2:01.15.
3. Рауль Шакирзянов — 2:02.07.
4. Дмитрий Клюквин — 2:02.18.
5. Андрей Краснов — 2:02.24.
6. Дмитрий Кондрашов — 2:02.24.
Женщины. 50 км. Свободный стиль
1. Елизавета Пантрина — 2:10.21.
2. Лариса Рясина — 2:10.22.
3. Светлана Заборская — 2:10.23.
4. Ольга Царёва — 2:12.00.
5. Рада Тарасенко — 2:13.06.
6. Милена Габушева — 2:16.34.
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