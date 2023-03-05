Журналист Илья Трифанов не смог доработать на «Чемпионских высотах», попав в больницу

Ведущий телеканала «Матч ТВ» спортивный журналист Илья Трифанов рассказал, что не смог продолжать работу на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) из-за травмы головы, полученной им в результате падения с лестницы.
«Чемпионские высоты» завершились без меня, и уже можно написать, что собственно случилось. В ночь с 26 на 27 февраля я, спускаясь со второго этажа нашего коттеджа за водой, поскользнулся и со всей силы ударился головой о кафельный пол. Спасибо коллегам Филиппову, Моспанову, Легкову, которые мигом вызвали скорую. Повреждения оказались серьёзнее, чем ожидалось. При поддержке О.В.Воробьева, В.Ф.Буторина, Д.В.Губерниева, телеканала Матч-ТВ и Губернатора области А.В.Цыбульского удалось организовать экстренный вертолет до Архангельска, где я и нахожусь в областной больнице в отделении Нейрохирургии. С подробностями и диагнозами пока торопиться не буду, сохраняю оптимизм и постельный режим. Спасибо всем за помощь и поддержку, будем на связи! Ваши теплые пожелания очень помогают, спасибо!», – написал Трифанов в своём телеграм-канале.
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