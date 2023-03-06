«Вся желчь выплеснулась наружу». Червоткин — о реакции иностранцев на отстранение России
Поделиться
Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин прокомментировал отстранение российских спортсменов.
«Для меня отстранение было не понятно. Все однозначно приняли не нашу сторону и стали против. У тех людей, которые хотели нас укусить, но всё время боялись, говорили сквозь зубы, вся желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас и смотрят на всё только с одной стороны», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Напомним, чемпионат мира по лыжам в Планице проходил с 22 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не участвовали в мировом первенстве из-за событий на Украине.
Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
Комментарии
- 6 марта 2023
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 5 марта 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:31
-
19:05
-
18:35
-
17:38
-
17:27
-
17:20
-
17:12
-
17:12
-
17:02
-
17:01
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
15:46
-
15:37
-
14:50
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:07
-
11:47
-
11:32
Партнерский контент