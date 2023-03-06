«Вся желчь выплеснулась наружу». Червоткин — о реакции иностранцев на отстранение России

Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин прокомментировал отстранение российских спортсменов.

«Для меня отстранение было не понятно. Все однозначно приняли не нашу сторону и стали против. У тех людей, которые хотели нас укусить, но всё время боялись, говорили сквозь зубы, вся желчь выплеснулась наружу. Я не понимал, почему огрызаются только на нас и смотрят на всё только с одной стороны», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, чемпионат мира по лыжам в Планице проходил с 22 февраля по 5 марта. Российские спортсмены не участвовали в мировом первенстве из-за событий на Украине.

Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».