Хальфварссон: Клебо показал, что он человек

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался по итогам заключительного мужского марафона классическим стилем на чемпионате мира, который проходил в Планице (Словения). Хальфварссон финишировал четвёртым, а победителем гонки стал норвежец Пол Голберг, обогнавший соотечественника Йоханнеса Клебо на самом финише.

«Сегодня Клебо показал, что он человек. Что касается нашего выступления, у нас, мужчин, до сих пор даже не было медалей. Так что это действительно очень хорошо, что сегодня мы смогли взять медаль», — приводит слова Хальфварссона fasterskier.com.

Сборная Швеции заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения). По ходу соревнований шведские лыжники завоевали 12 медалей (4 золотых —3 серебряных — 5 бронзовых).