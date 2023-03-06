Хальфварссон: Клебо показал, что он человек

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался по итогам заключительного мужского марафона классическим стилем на чемпионате мира, который проходил в Планице (Словения). Хальфварссон финишировал четвёртым, а победителем гонки стал норвежец Пол Голберг, обогнавший соотечественника Йоханнеса Клебо на самом финише.
«Сегодня Клебо показал, что он человек. Что касается нашего выступления, у нас, мужчин, до сих пор даже не было медалей. Так что это действительно очень хорошо, что сегодня мы смогли взять медаль», — приводит слова Хальфварссона fasterskier.com.
Сборная Швеции заняла второе место в медальном зачёте чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения). По ходу соревнований шведские лыжники завоевали 12 медалей (4 золотых —3 серебряных — 5 бронзовых).
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