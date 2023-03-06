Порома — о расставании с Карлссон: думаю, что мы справились с этим профессионально
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Шведский лыжник Вильям Порома прокомментировал расставание с победительницей «Тур де Ски» — 2023 Фридой Карлссон.
«Всё в порядке. Мы хорошо расстались, думаю, что мы справились с этим профессионально», — приводит слова Порома Expressen.
На прошедшем чемпионате мира в Планице (Словения) 22-летний Порома стал третьим в марафоне классическим стилем. Для него эта медаль стала первой в карьере на крупном турнире (чемпионаты мира и Олимпийские игры). Фрида Карлссон, в свою очередь, на мировом первенстве текущего года завоевала серебро в скиатлоне и гонке свободным стилем на 10 км, взяла бронзу в гонке на 30 км классическим стилем и женской эстафете.
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Новость по темеФрида Карлссон и Вильям Порома расстались
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