Юлия Ступак раскритиковала чиновников, а затем удалила пост

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак в своих соцсетях раскритиковала спортивных чиновников, стараниями которых развитие лыжного спорта в Сосногорске, где она начинала свою карьеру под руководством супругов-тренеров Ветровых, остановилось.

Спортсменка рассказала, что Ветровых вынудили оставить работу, а их воспитанников «раскидали» по разным группам.

«С уходом моих тренеров лыжные гонки совсем в упадке… Детей, которые занимались с ними, пришлось раскидывать кого куда. Как так получается, что «у руля» оказались люди, которые ничего не построили, но всё порушили», — написала Ступак.

Известная лыжница обратилась к администрации района с просьбой выделить помещение для занятий, а тренерам вернуть возможность растить новых чемпионов. Также Ступак выразила надежду, что её первым тренерам впредь «не будут тыкать и говорить, чтобы они забыли спортсменов, которых воспитали».

Позже Ступак удалила пост, оставив короткое сообщение: «Пост удалила по просьбе своих тренеров. Их право меня об этом попросить».