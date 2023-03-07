Вяльбе: без настоящей борьбы между Россией и Норвегией интерес к лыжным гонкам упал

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала причину падения популярности лыжных гонок в западных странах.

«Почему интерес к лыжным гонкам на Западе упал? Наверное, самое простое объяснение — нет настоящей борьбы между двумя лыжными державами, Россией и Норвегией, которая всегда сопровождается большим вниманием публики. Ну что я могу сказать? Они сами творцы своего счастья или чего ещё», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам в Планице (Словения) также проходил без представителей России.