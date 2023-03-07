Вяльбе заявила, что Ступак продолжит тренироваться со сборной России
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос об уходе российской лыжницы Юлия Ступак из группы Юрия Бородавко на самоподготовку по планам Маркуса Крамера. Ранее олимпийская чемпионка в эстафете сама заявляла о желании самостоятельно тренироваться по планам немецкого тренера.
«Не думаю, что Юля будет на самоподготовке. Увидите, что это будет не так. Я думаю, пока не стоит дальше что-то говорить (смеётся). Юля будет тренироваться в команде. В следующем сезоне вы сами увидите, в какой команде она будет готовиться.
Будет ли она тренироваться по плану Крамера? Нет. Если человек находится в команде, он готовится по плану того тренера, который эту команду возглавляет», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».
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