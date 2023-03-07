Вяльбе заявила, что Ступак продолжит тренироваться со сборной России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос об уходе российской лыжницы Юлия Ступак из группы Юрия Бородавко на самоподготовку по планам Маркуса Крамера. Ранее олимпийская чемпионка в эстафете сама заявляла о желании самостоятельно тренироваться по планам немецкого тренера.

«Не думаю, что Юля будет на самоподготовке. Увидите, что это будет не так. Я думаю, пока не стоит дальше что-то говорить (смеётся). Юля будет тренироваться в команде. В следующем сезоне вы сами увидите, в какой команде она будет готовиться.

Будет ли она тренироваться по плану Крамера? Нет. Если человек находится в команде, он готовится по плану того тренера, который эту команду возглавляет», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».