Елена Вяльбе рассказала о получении Fan ID

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о паспорте болельщика — Fan ID, который теперь необходим для посещения всех матчей чемпионата России по футболу.

«Fan ID? Мы-то получили. У нас все всё сделали, поэтому у нас есть.

Я знаю, что в последнем матче «Спартака» были очень большие проблемы с посещаемостью, было какое-то тоскливое количество зрителей, и что это связано с этой проблемой.

Не знаю, думаю, что-то новое всегда даётся всем тяжело. Если перебороть себя, и пройти все необходимые шаги в Госуслугах и МФЦ, и потом получить эту карту, то потом ты, наверное, забываешь о своих проблемах.

Я не сильно вдавалась в эту тему, но ведь на чемпионате мира в 2018 году действовала такая же система, и все люди получали свои аккредитации и проходили», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

Напомним, с 1 декабря 2022 года закон о паспорте болельщика распространился на посещение стадионов всех футбольных клубов Российской Премьер-Лиги. Введение Fan ID болельщики клубов РПЛ восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.