Елена Вяльбе: делаю вид, что болею за «Спартак». Внук теперь представляет этот клуб

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что её внук занимается в футбольной академии московского «Спартака».
«Внучка Ангелина ходит в лыжную секцию, а внук Даниил – на футбол. Я, безусловно, очень рада. «Спартак», всё, мы теперь все болеем за «Спартак». Я, на самом деле, в футболе ни за кого не болею, честно говорю. Но, так как внук теперь представляет «Спартак», я тоже делаю вид, что болею за «Спартак» (смеётся)», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам в Планице (Словения) прошёл без представителей России.
Видео: главные победы в карьере и жизни Елены Вяльбе:
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