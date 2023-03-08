Якимушкин: норвежцы не переживают об отстранении россиян. Есть мы или нет — им без разницы

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне российский лыжник Иван Якимушкин выразил мнение, что иностранные лыжники не переживают из-за отсутствия россиян на международных турнирах.

«А вы замечаете по норвежцам, что они переживают по поводу нашего отсутствия, что нас нет? Ничего они не переживают. На нас свет клином не сошёлся. Есть мы или нет – им без разницы. Французы заезжают в спринтах третьими, многие другие ребята составляют им конкуренцию.

У них не происходит такого, что норвежцы приехали – и первая шестёрка вся их, они без борьбы не уезжают. Нет, они чувствуют борьбу и живут от соревнований до соревнований, там этап идёт каждую неделю. Они живут по этому графику, я сомневаюсь, что кто-то из них сидит и грустит: «Вот если бы русские были, я бы по-другому бежал...» Нет.

Многие команды захватывает борьба между собой, которая у них идёт. Да, может, им интересно, что происходит у нас, как мы бегаем. Но этот интерес от того, что они чувствуют конкуренцию и интересуются как спортсмен спортсменом, коллегой, а не из-за переживаний, что нас нет.

Наше возвращение никому не выгодно? Нет, почему? Это выгодно спонсорам, телезрителям. Но у них есть конкуренция. Одно дело – ты сидишь перед телевизором в грустной обстановке без конкуренции и жёсткой борьбы. У них, повторюсь, есть борьба, они же не бегут одни. Я понимаю, если бы никого, кроме норвежцев, не было и они были вшестером, тогда да, они бы взгрустнули и нас вспомнили. Но они тренируются, идут весь сезон к этим соревнованиям.

Я понимаю, как это – готовишься всё лето, каждый день выходишь, упорные тренировки, испытываешь себя, и потом зимой ты будешь думать – а выйдет ли тот, а чего это другого нет? Нет, они пытаются показать то, что наработали летом», — приводит слова Якимушкина «Спорт-экспресс».