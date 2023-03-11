«Это не то, что мы хотим видеть на королевском марафоне». Нортуг — о норвежцах в топ-10

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг высказался о результатах мужской гонки на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия). Напомним, первые десять мест в этой гонке заняли норвежские лыжники.

«Фантастический успех норвежской команды, но печальная картина для международных лыжных гонок. Это не то, что мы хотим видеть в гонке на 50 км в Осло. За этим скучно и грустно наблюдать.

Страшно видеть, во что превращается королевский марафон. Когда я рос, мы с нетерпением ждали этой гонки. На плотное расписание соревнований тоже нельзя жаловаться. Когда ты профессиональный лыжник, с этим приходится мириться. Участников было слишком мало, это расстраивает», — приводит слова Нортуга TV2.