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«Что они творят?!» Губерниев резко раскритиковал проведение этапа Кубка мира без россиян

«Что они творят?!» Губерниев резко раскритиковал проведение этапа Кубка мира без россиян
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об организации этапа Кубка мира в Осло (Норвегия). Напомним, первые десять мест в мужской гонке на 50 км в рамках этого этапа заняли норвежские лыжники.

«Я сейчас смотрел финиш марафона, где норвежские лыжники одержали блистательные победы. Сидит на трибуне королевская семья, а трибуны не были заполнены. Когда такое вообще было? Я тысячу раз был в Норвегии, в том числе на лыжных соревнованиях. Королевский марафон — это главное событие в жизни Норвегии, а огромная часть трибуны пустует.

Мы проводим соревнования в Малиновке, где одни наши. Норвежцы проводят соревнования у себя — это вообще-то Кубок мира! Это мировые лыжи? Им это нравится? Им это не нравится, потому что у них рухнули рейтинги: рейтинг чемпионата мира на треть меньше, чем всегда. Харальду V было интересно смотреть на триумф его команды, где других нет совсем? Это развитие лыжных гонок?! Что они творят?!

Хотят дальше так выступать? Отлично — мы будем в Малиновке и Тюмени, а они будут проводить чемпионаты везде, потому что мировые лыжи умирают. Нужно срочно возвращать русских, иначе к ним придёт пушной зверёк — песец (в оригинале использовано непечатное выражение. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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