Нортуг: это была решительная и игривая Шистад

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг, в настоящее время работающий экспертом на норвежском телеканале TV2, прокомментировал победу соотечественницы Кристине Ставос Шистад в классическом спринте на 1,2 км на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

«Необыкновенный день. Она начала день впечатляюще и на всём его протяжении выглядела великолепно. Это была решительная и игривая Шистад», — приводит слова Нортуга TV2.

В гонке Шистад показала результат 2.49,3. Второе место досталось шведке Йонне Сундлинг (2.50,6). Бронзу завоевала ещё одна норвежка Тириль Уднес Венг (2.51,2).

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).