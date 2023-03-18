Сундлинг выиграла квалификацию спринта на этапе КМ в Фалуне, Карль не попала в топ-30
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Олимпийская чемпионка 2022 года в личном спринте, четырёхкратная чемпионка мира, шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта в свободном стиле на 13-м этапе Кубка мира – 2022/2023.
Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Спринт, свободный стил. Женщины. Квалификация
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.51,6.
2. Моа Лундгрен (Швеция) – отставание 3,87 секунды.
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +4,87.
4. Надине Фендрих (Швейцария) +5,78.
5. Майя Дальквист (Швеция) +6,14.
6. Юлье Мюре (Норвегия) +6,55.
Стоит отметить, что в решающие стадии соревнований не сумела пробиться олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль. Она показала только 40-й результат.
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