Смирнова: тактика была сразу выходить вперёд, ни на кого не обращая внимание

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала победу в финале женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. В составе команды Тюменской области она выступила вместе с Елизаветой Пантриной.

«Мы опять выходили за победой, но сегодня были увереннее, чем на «Чемпионских высотах». Тактика была такая же – сразу выходить вперёд, ни на кого не обращать внимание. Но с первого круга в этот раз экономилась, так как круг очень длинный, более дистанционный. Ну и после вчерашней гонки состояние не такое свежее, было тяжеловато сегодня», — сказала Смирнова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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1. Тюменская область — 1 (Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — 26.39,9.

2. ХМАО-Югра — 1 (Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова) — отставание 18,2 секунды.

3. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Юлия Ступак) +32,6.