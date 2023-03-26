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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов стал 15-кратным чемпионом России.

15-е золото Устюгов завоевал на ЧР-2023, который завершился в Тюмени. Сергей уверенно выиграл марафон на 50 км в классическом стиле, в числе прочих одолев олимпийского чемпиона 2022 года в данной дисциплине Александра Большунова.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Марафон, мужчины. 50 км. Классический стиль

1. Сергей Устюгов — 2:14.16,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 1.21,5 секунды.

3. Александр Большунов + 2.42,0.

4. Илья Семиков + 3.41,5.

5. Константин Тиунов + 6.36,6.

6. Дмитрий Жуль + 6.36,7.

7. Евгений Белов + 6.38, 2.

8. Александр Ившин + 7.00,7.

В Тюмени Устюгов завоевал два золота (в личном спринте и марафоне) и серебро (в скиатлоне).