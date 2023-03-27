«Как это вообще может быть одной страной?» Вик Уайлд – об увиденном в России

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд поделился мыслями о масштабах России.
«Что я знал о России до приезда? Что это самая большая страна в мире. Про морозы. Что Россия пережила много политических драм, несколько революций. Но вообще у меня были скорее позитивные представления.
Я был в шоке, насколько в России все по-разному. В двух соседних городах инфраструктура может кардинально отличаться. Я уж не говорю про соседние регионы – там люди вообще могут жить как в разных странах. В целом заметно, что большая часть небогата, здания местами слишком старые. Это было особенно контрастно на фоне США, где постоянно строится что-то новое.
На Камчатке вообще другие люди. Их невозможно сравнивать с москвичами. Сибиряки – особая история. А Алтай и Кавказ? По-хорошему, как это вообще может быть одной страной? Между некоторыми регионами нет вообще никакой связи – разные языки, религии, менталитет. Они даже толком не понимают друг друга. Но все это – Россия.
Так что я не возьмусь пытаться объяснить, что такое Россия. Мне кажется, что даже в России далеко не все смогут это сделать. Вот летишь из Магнитогорска на Камчатку. Да это же разные планеты!» — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.
Напомним, обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Вик завоевал бронзу в параллельном слаломе, проиграв Беньямину Карлу и Тиму Мастнаку (Словения).
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