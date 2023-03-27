Уайлд: Заварзина — потрясающая. Мы развелись, но до сих пор в отличных отношениях

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд рассказал об отношениях с Алёной Заварзиной, бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи.

«Многие хотели меня остановить от переезда в Россию. Но нет. Тем более что была ещё одна очень важная причина – Алёна Заварзина, моя бывшая жена. Она [просто] потрясающая. Мы развелись, но до сих пор в отличных отношениях.

Алёна недавно приезжала в Москву (сейчас она живёт в Лондоне. — Прим. «Чемпионата»), и мы ходили в её любимый мексиканский ресторан. Чувак, мы просидели четыре часа! Просто пили шоты и болтали. Мы же столько пережили за 10 лет. Знаешь, это было невероятно круто! Мы встретились впервые за 2,5 года, это было потрясающе. Давно я так хорошо не проводил время.

У нас столько воспоминаний! Мы очень важные люди в жизни друг друга. И, конечно, мы смеялись над нелепостью этой ситуации: я сейчас в Москве, у меня тут куча дел, а ты приезжаешь сюда как турист? Это офигеть как странно», — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно о разводе звёздной спортивной пары после десяти лет брака.