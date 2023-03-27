Вик Уайлд: в мире нет ненависти к русским, что бы ни говорили по ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд рассказал об отношении к русским в мире.
«В России популярно мнение, будто нас нигде не любят? Чувак, просто выключи телик. Это пропаганда. Но я могу тебя успокоить – западные машины пропаганды ещё мощнее. Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой и абсолютно везде встречал предельно нормальное отношение. Хотя если читать медиа, наши страны должны не переваривать друг друга. Ничего такого. Поверь, в мире нет ненависти к русским, что бы ни говорили по ТВ. Ни в одной стране мира не встречал недоброжелательности к России. Я не про заявления политиков, а про отношение обычных людей», — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.
Вик Уайлд получил российское гражданство в 2012 году. За эти годы он стал двукратным олимпийским чемпионом и бронзовым призёром Олимпийских игр.
- 27 марта 2023
-
13:05
-
12:23
-
12:03
-
12:03
-
11:46
-
11:12
-
10:41
-
10:02
-
09:21
-
00:52
-
00:36
-
00:25
-
00:04
- 26 марта 2023
-
23:03
-
21:30
-
21:13
-
19:11
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:42
-
17:28
-
16:42
-
16:35
-
16:05
-
15:49
-
15:32
-
15:00
-
14:51
-
14:46
-
14:40
-
14:32
-
14:16
-
14:07
-
13:44