Вик Уайлд: в мире нет ненависти к русским, что бы ни говорили по ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд рассказал об отношении к русским в мире.

«В России популярно мнение, будто нас нигде не любят? Чувак, просто выключи телик. Это пропаганда. Но я могу тебя успокоить – западные машины пропаганды ещё мощнее. Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой и абсолютно везде встречал предельно нормальное отношение. Хотя если читать медиа, наши страны должны не переваривать друг друга. Ничего такого. Поверь, в мире нет ненависти к русским, что бы ни говорили по ТВ. Ни в одной стране мира не встречал недоброжелательности к России. Я не про заявления политиков, а про отношение обычных людей», — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.

Вик Уайлд получил российское гражданство в 2012 году. За эти годы он стал двукратным олимпийским чемпионом и бронзовым призёром Олимпийских игр.