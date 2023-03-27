Вик Уайлд ответил, что будет делать, если ему придёт повестка в военкомат

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду, россиянин Вик Уайлд рассказал о том, что предпримет, если получит повестку в военкомат.

«У меня есть причины не бояться этого. Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат? Сидеть там со словарём? Я не думаю, что повестка – вероятный расклад для меня. При этом я точно не хочу никого судить или оценивать – ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался.

Это, кстати, важнейшая часть американской идеологии: люди делают ровно то, что хотят. Вот я выбрал остаться. Хочу дальше жёстко работать и быть успешным в России, а не бежать из неё.

Мне очень нравится познавать русскую культуру и русских людей. Я снимаю квартиру в Петербурге и кайфую от этого города. И, знаешь, большая часть классных людей, которых я встречал в своей жизни, – они из России», — рассказал Уайлд в интервью Sports.ru.

Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. За эти годы он стал двукратным олимпийским чемпионом и бронзовым призёром Олимпийских игр в составе России.