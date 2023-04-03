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Вяльбе: все думают, я какой-то монстр, но у меня со спортсменами доверительные отношения

Вяльбе: все думают, я какой-то монстр, но у меня со спортсменами доверительные отношения
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях со спортсменами сборной России, которую она возглавляет.

«Я не верю, что спортсмены меня боятся. Все думают, что я какой-то монстр, но у меня со многими спортсменами доверительные отношения, со многими даже более чем доверительные. Может быть, кто-то видит во мне не только руководителя, но и маму. Я с удовольствием это принимаю. Говорят, давать советы – самое простое, но при этом самое неправильное. Но когда люди сами спрашивают совета, особенно в том, что не касается спорта, мне приятно», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью с Еленой Вяльбе можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 апреля, в 10:00 мск.

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