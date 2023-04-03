Вяльбе: все думают, я какой-то монстр, но у меня со спортсменами доверительные отношения

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об отношениях со спортсменами сборной России, которую она возглавляет.

«Я не верю, что спортсмены меня боятся. Все думают, что я какой-то монстр, но у меня со многими спортсменами доверительные отношения, со многими даже более чем доверительные. Может быть, кто-то видит во мне не только руководителя, но и маму. Я с удовольствием это принимаю. Говорят, давать советы – самое простое, но при этом самое неправильное. Но когда люди сами спрашивают совета, особенно в том, что не касается спорта, мне приятно», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью с Еленой Вяльбе можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 апреля, в 10:00 мск.