Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о том, счастлива ли она.

«Конечно! Счастье для любой женщины, как мне кажется, это её дети. В этой части я не на 100 процентов счастлива, поскольку всегда хотела иметь пятерых детей. Но бог мне дал троих, и я за это ему очень благодарна. Счастье – это семья. Счастье – это когда ты получаешь удовольствие и кайф от своей работы. А я последние 12 лет именно это и получаю от работы – не всегда простой, с какими-то передрягами и нервами, но я с радостью иду на работу. И с такой же радостью я еду домой – что ещё нужно для счастья? А ещё счастье — это когда живы родители. Моей мамы, к сожалению, уже нет», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полностью интервью с Еленой Вяльбе можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 4 апреля, в 10:00 мск.