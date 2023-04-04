«Может быть, прекратим насиловать детей и родителей?» Елена Вяльбе высказала мнение о ЕГЭ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о системе получения среднего образования в стране, завершающейся сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Я сейчас не согласна с ЕГЭ. Может быть, этот экзамен и должен остаться как единый, но давайте прекратим тогда насиловать детей и обучать их по разным учебникам? Ведь в каждой школе своя программа, свои учебники, даже в одной школе в разных классах разные программы. Может быть, прекратим насиловать детей и их родителей перед этим ЕГЭ, потому что они не знают, куда бежать. Ведь мы не обучаем детей на тестирование, а ЕГЭ – тестирование! Тогда давайте и будем обучать на тестирование. Либо вернёмся к тому, чтобы учиться по единым стандартам, и прекратим тестировать наших детей, а экзамен в конце обучения пусть называется ЕГЭ, но без тестирования.

Недавно я коротко слушала отчёт премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме. И этот вопрос поднимался, поскольку является одним из самых часто задаваемых вопросов, интересующих обычных людей. Он точно в пятёрке самых популярных, и это показывает, насколько нам всем небезразлична судьба наших детей. Самое простое – всё сломать, как было сделано после СССР. Я не говорю, что подход, когда ты с определёнными баллами и оценками имеешь возможность поступить в вуз, плохой. Но зачем тестирование проводить, если мы этому не обучаем? Мне кажется, не сильно сложно вновь перейти на экзаменационные рельсы, которые были и в наше время», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.