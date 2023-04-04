Елена Вяльбе: я вижу Россию в будущем абсолютно великой страной

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, каким видит будущее своей страны.

«Я вижу Россию в будущем абсолютно великой страной. Не поверите, но я убеждена, что после всего этого мы будем жить гораздо лучше, чем до. У нас сейчас открываются – может быть, у спорта не так много, но в целом у страны – огромные возможности для развития, раскрытия своего потенциала. Да, не быстро, но мы идём вперёд. Меня всегда удивляют люди, которые говорят, что вот, мол, мы 20 лет не можем построить лучший горнолыжный курорт в мире. Но никто из этих людей не задумывается, что в Европе те же горнолыжные курорты строились столетиями. А у нас стране 30 с небольшим лет.

Всё постепенно меняется. Я очень много езжу на машине. В сравнении с тем, что было 10 лет назад, у нас появляются хорошие дороги, пусть они и не идеальные, у нас появляются отличные мосты. Кто-то не любит летать на «Суперджете», а мне очень нравится. Я не понимаю, почему мы в своё время похерили этот проект. И я не понимаю, почему мы до сих пор не можем сделать нормальную машину. Но надеюсь, что умные люди с хорошими руками и мозгами приведут отечественные автомобили в порядок. Я уверена, что мы будем жить в абсолютно процветающей и уважаемой в мире стране», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.