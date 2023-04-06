Российская лыжница Пантрина: честно говоря, биатлона слишком много, а лыжи в стороне
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Российская лыжница Елизавета Пантрина высказалась о разнице в уровне медийной освещаемости биатлона и лыжных гонок.
«Я бы хотела, чтобы каждый старт в лыжных гонках показывали, как это происходит сейчас в биатлоне. Честно говоря, биатлона слишком много, а лыжные гонки остаются в стороне. Вот на чемпионате России выступали девочки-биатлонистки, я не могу сказать, что испытывала от этого положительные эмоции. Скорее, наоборот. Пусть выступают в биатлоне, а мы в лыжах будем бегать.
Не хотела бы попробовать себя в биатлоне? Нет, я никогда не рассматривала и не рассматриваю себя как биатлонистку. Я пришла в лыжные гонки и хочу проявить себя именно здесь», — сказала Пантрина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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