Крамер хочет, чтобы Устюгов продолжил соревноваться до ОИ-2026

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что бывший тренер сборной России Маркус Крамер, продолжающий работать со спортсменом, настраивает его на Олимпиаду 2026 года в Италии.
«Он говорит: «Бегай до 2026 года, до Олимпийских игр в Италии». Поддерживает, говорит, нельзя ни в коем случае заканчивать. Разговаривали с ним буквально вчера-позавчера», — сообщил Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
На этой неделе Сергей Устюгов примет участие в Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске. Ранее по ходу этого сезона спортсмен несколько раз признавался, что задумывается о завершении карьеры в лыжных гонках.
На прошедшем чемпионате России – 2023 в Тюмени Сергей Устюгов завоевал две личные золотые медали: уверенно выиграл спринт классическим стилем и марафон на 50 км классическим стилем. Также он занёс в свой актив серебряную медаль в скиатлоне.
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