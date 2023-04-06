Лыжник Устюгов: Крамер говорит, что ни в коем случае нельзя сейчас заканчивать карьеру

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, какие наставления получает от личного тренера – немецкого специалиста Маркуса Крамера.

«Крамер говорит: «Бегай до 2026 года, до Олимпийских игр в Италии». Поддерживает, говорит, нельзя ни в коем случае заканчивать. Разговаривали с ним буквально вчера-позавчера.

Я обычно в межсезонье набираю много килограммов, потому что двигаешься намного меньше, а ешь как обычно. В прошлом году набрал порядка 10–12 килограммов, весил 92, а боевой вес у меня на Олимпийских играх был 78. В этом году пришлось мне маленько тяжеловато. За месяц скинул 10 килограммов — они сами ушли, я двигаться начал — и из-за этого, скорее всего, появились проблемы с давлением и сердцем, я на это грешу. Врачи, с которыми общались, тоже так сказали. Маркус меня поддерживает. Говорит, что надо бегать, и сказал – в это межсезонье не больше пяти килограммов должен набрать», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.