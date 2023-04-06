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«Это, в принципе, возможно». Сергей Устюгов — о желании попробовать себя в биатлоне

«Это, в принципе, возможно». Сергей Устюгов — о желании попробовать себя в биатлоне
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о возможности попробовать себя в биатлоне.

«Сейчас в наших реалиях это, в принципе, возможно, можно даже на отдельных сборах прицепляться к биатлонной команде и в какие-то разгрузочные дни пробовать пострелять. Но мне не 25 лет, и всё равно с теми травмами спины с пятикилограммовой винтовкой… Сейчас вроде облегчают их, но всё равно это нагрузка на позвоночник, а у меня и так спина, бывает, не особо держит», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Ранее на чемпионате России – 2023 по лыжным гонкам российская биатлонистка Екатерина Носкова завоевала серебро в командном спринте.

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