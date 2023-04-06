«Это, в принципе, возможно». Сергей Устюгов — о желании попробовать себя в биатлоне
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов высказался о возможности попробовать себя в биатлоне.
«Сейчас в наших реалиях это, в принципе, возможно, можно даже на отдельных сборах прицепляться к биатлонной команде и в какие-то разгрузочные дни пробовать пострелять. Но мне не 25 лет, и всё равно с теми травмами спины с пятикилограммовой винтовкой… Сейчас вроде облегчают их, но всё равно это нагрузка на позвоночник, а у меня и так спина, бывает, не особо держит», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
Ранее на чемпионате России – 2023 по лыжным гонкам российская биатлонистка Екатерина Носкова завоевала серебро в командном спринте.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
19:40
-
19:20
-
19:00
-
18:56
-
18:40
-
18:29
-
18:13
-
16:30
-
16:05
-
15:41
-
15:29
-
15:15
-
15:14
-
15:05
-
15:02
-
14:32
-
13:45
-
13:34
-
13:33
-
12:58
-
12:48
-
12:38
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:25
-
10:14
-
09:53
-
09:22
- 5 апреля 2023
-
21:27
-
18:23
-
17:56
-
17:45
-
15:44
-
12:45
Партнерский контент