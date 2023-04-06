«С сотрясением, но жить буду». Фристайлистка Доброва раскрыла детали драки в Сочи

Серебряная медалистка Кубка Европы в ски-кроссе российская фристайлистка Мария Доброва раскрыла детали драки, в которую попала вместе с чемпионом России 2021 года по ски-кроссу Артёмом Набиулиным.

В ночь на вторник, 4 апреля, возле гостиницы в Сочи у Добровой и Набиулина возникла ссора с неизвестным им мужчиной и его спутницей. По изначальной информации СМИ, именно Набиулин якобы избил Доброву.

«Началась драка. Когда мужчина начал разбивать лицо моему молодому человеку, я подбежала, чтобы оттолкнуть его и поднять Артёма. И тут подбежала девушка того парня и разбила мне голову бутылкой пива. Я сразу упала. Врачи зашили Артёму бровь, мне — голову. С сотрясением, но жить буду. Говорят, через две недели уже всё будет нормально», — приводит слова Добровой ТАСС.