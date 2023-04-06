Сергей Устюгов: теперь могу жене сказать, что не зря тренировался всё лето

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов рассказал, какие цели мотивировали его в прошедшем межсезонье.
«Главная мотивация – медали чемпионата России. Только ради них я готовился весь этот сезон. Были проблемы, травмы, с давлением проблемы были, но всегда фокус был на чемпионате России — надо зацепить пару медалей, а лучше высшего достоинства. На что я и наготовился. Безумно этому рад — когда те планы, что были в голове, реализуются, это очень круто. Если бы не было медалей, было бы сложнее в плане психологическом: потратить столько сил эмоций, находиться вдалеке от семьи. А теперь Лене могу сказать: не зря я готовился и тренировался всё лето», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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