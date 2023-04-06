Степанова предложила Шистад и Сван посоревноваться в Дубае

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова выступила с предложением побороться с сильнейшими лыжницами на нейтральной территории.

«Я не думаю, что нам обязательно нужно ждать, когда FIS снова даст нам зелёный свет на выступления на международном уровне. Есть много нейтральных арен, на которых мы уже можем соревноваться. Я бы хотела сразиться в дуэли с Кристине Ставос Шистад или любой шведской лыжницей, которая ориентируется на спринтах, например, в Дубае.

Я боролась с Шистад ещё в эстафете на юниорском чемпионате мира в 2019 году. Она уже тогда была звездой.

Подобный вызов я уже отправляла Линн Сван, так как она много говорит о нас, русских», — приводит слова Степановой Dagbladet.