«Дело не в том, что мы не сработались». Ступак прокомментировала уход из группы Бородавко

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, почему ушла из группы тренера Юрия Бородавко.

До Игр-2022 Ступак входила в группу Маркуса Крамера, а когда иностранный наставник покинул Россию, перешла к Бородавко.

«Дело не в том, что мы не сработались. Я всю эту ситуацию беру только на себя. Юрий Викторович со своей стороны делал всё, чтобы мне было комфортно. Но получилось так, что, может быть, я порой не знала, что конкретно мне нужно, а может, и наоборот, слишком хорошо это знала. Но заранее у меня не было никаких мыслей, что не получится и я уйду из группы. Это точно.

Не было какой-то поворотной точки. Я не знаю, что тут сказать, это в один момент принимается. Я не особо хочу углубляться в эту тему, потому что очень уважаю Юрия Викторовича, и даже для себя, в своей душе, а не на публику буду говорить о нём только хорошие слова. Он много для меня сделал, за что я ему очень сильно благодарна. Углубляться в то, что не пошло, мне не хочется», — сказала Ступак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Полностью интервью с Юлией Ступак можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 8 апреля, в 9:00.