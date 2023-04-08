Степанова: хотелось ущипнуть Непряеву в финале спринта. Но ничего, завтра ещё покусаю её

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала завоевание серебра в финале конькового спринта в рамках восьмого этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам.

«Хотелось ущипнуть Непряеву в финале. Она-то меня сегодня потрогала на дистанции. Но ничего, завтра ещё покусаю её. Я по ходу дистанции смотрела, как себя чувствую, потому что иногда бывает, что уже нет сил. Перетерпела. Конечно, досадное падение Ани (Грухвиной) придало сил», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, восьмой этап, Кировск. Спринт, свободный стиль. Женщины. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 3.16,4.

2. Вероника Степанова (Камчатский край) — отставание 0,5 секунды.

3. Мария Истомина (Пермский край) +1,9.

4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +3,5.

5. Христина Мацокина (Республика Татарстан) +3,6.

6. Анна Грухвина (Тюменская область) +1.08,54.