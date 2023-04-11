«Первое место — это Губерниев». Легков рассказал, с кем лучше всего работать комментатором

Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, с кем ему лучше всего комментировать лыжные гонки.

«Я со всеми уже комментировал и могу сказать, что с Димой это намного проще. Он профессионал не только в виде спорта, но и в общении. С ним просто, потому что он всегда задаёт тему. Как раз здесь баланс: он говорит про всё и вся, а я ухожу больше в профессионализм. Этот баланс помогает вести интересные репортажи, мне так кажется.

Очень классно комментирует Всеволод Соловьёв — человек, который разбирается в лыжных гонках от мала до велика и знает всех спортсменов: и начинающих, и которые уже заканчивают карьеру. С Трифановым хорошо и легко комментировать, потому что это друг, и с ним как будто мы на кухне сидим общаемся. С Андреем Романовым — он тоже разбирается. Можно перечислять бесконечно, с кем я комментировал. Но первое место — это, конечно, Губерниев», — сказал Легков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.